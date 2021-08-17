Havai fişek elinde patladı

İstanbul'da, arkadaşının kına gecesinde havai fişek elinde patlayan gencin burnu kırıldı. O sırada bir arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı. Havai fişeğin patlamasıyla bir anda alev içinde kalan gencin vücudunda yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi...

ntv.com.tr 17.08.2021 - 12:09 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 12:30

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