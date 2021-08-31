Havai fişekler düğünde davetlilerin arasında patladı

İstanbul Sultangazi'de sokak arasında yapılan düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

NTV 31.08.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 11:23

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