Havai fişekler düğünde davetlilerin arasında patladı
İstanbul Sultangazi'de sokak arasında yapılan düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Abone ol
Paylaş
NTV 31.08.2021 - 11:11| Son Güncelleme : 31.08.2021 - 11:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.