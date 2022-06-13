Havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık

İstanbul'da havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık yaşandı. Uçaktan inen gazetecileri takibe alan hırsız, boş çantasını gazetecinin çantasının yanına koydu ve ilk durakta gazetecinin çantasını alarak kayıplara karıştı. Çantasının yerinde boş bir çanta bulan gazeteci Şafak Güven, ‘‘Türk filmlerinde olur ya çantalar karışır, ilk başta öyle zannettim. Fotoğraf makinelerim, objektiflerim, lenslerim gitti. Bir an önce bulunmasını istiyorum çünkü onlar bizim ekmek teknemiz’’ dedi.

Haberler - DHA 13.06.2022 - 11:47 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:00

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