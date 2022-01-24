Havalimanında kargo terminalinde çökme anı kamerada

Yoğun kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde kar kütleleri nedeniyle çökme meydana geldi. Olayı, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu: Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir.

Haberler - DHA 24.01.2022 - 19:23 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 19:27

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