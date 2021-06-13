Havuzdaki vakum öldürdü iddiası

Adana'da yaşayan 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı ailesiyle birlikte havuza gitti. Deniz, 35 santimetre derinliğindeki çocuk havuzunda boğuldu. Aile, havuzdaki vakumun çocuğu aşağı çektiğini öne sürdü, işletme ise bu iddiayı yalanladı.
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NTV Haber - DHA 13.06.2021 - 23:27| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 23:31
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