‘Hayalet’ patencilerin tehlikeli yolculuğu

Antalya’da bir grup genç, başlarına geçirdikleri çarşaflarla ‘hayalet’ kılığına girip trafikte paten sürdü. Seyir halindeki araçlara aldırış etmeyen gençler, hem canlarını hiçe saydılar, hem de trafikte tehlike oluşturdular. Gençler, kendilerini cep telefonuyla görüntüleyenlere de el salladılar.

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 11:53

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