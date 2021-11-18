Hayalindeki eşi afişle arıyor: Bulana kadar devam edeceğim
İstanbul Arnavutköy’de 10 yıl önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara, hayalindeki eşi bulmak için direklere afiş yapıştırıyor. Bugüne kadar hayalindeki gibi bir kişinin aramadığını söyleyen Kara ‘‘Arayan oluyor ama kendime uygun eşi bulamadım. Buluncaya kadar afiş yapıştırmaya devam edeceğim’’ dedi.
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