Hayallerinin peşinden gidenler: Üç genç üç farklı hikaye
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ‘aklı hür vicdanı hür’ gençlerin yetişmesi için bir mesaj aslında... İşte o mesajı özümseyen 3 genç; Robin Yayla, Beren Kayalı ve Merve Başoğlu... Genç yaşlarında sanata ve bilime adanan hayatlarını NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu’na anlattılar.
Abone ol
Paylaş
NTV 19.05.2021 - 11:11| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 12:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.