Hayallerinin peşinden gidenler: Üç genç üç farklı hikaye

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ‘aklı hür vicdanı hür’ gençlerin yetişmesi için bir mesaj aslında... İşte o mesajı özümseyen 3 genç; Robin Yayla, Beren Kayalı ve Merve Başoğlu... Genç yaşlarında sanata ve bilime adanan hayatlarını NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu’na anlattılar.

NTV 19.05.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 12:22

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