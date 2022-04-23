Hayat kurtaran müdahale

Erzurum'da 6 katlı apartmanın en üst katında oturan 5 yaşındaki Azra Alpsoy, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklete bindi. Aşağıya bakmak isteyen çocuk biranda dengesini kaybetti. Düşerken duvardan tutunan küçük kızı görenler bağırarak yardım istedi. Karşı binada çalışan Ahmet Ceylan otomobili ile işe geldiği sırada çocuğu fark etti, vakit kaybetmeden onu kurtarmak için koşmaya başladı. Ahmet Ceylan'ın bacağına çarptığı için yere yavaşlayarak düşen küçük kızın belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluştu. Hastanedeki tedavisi sürüyor. Ahmet Ceylan'ın da sağ bacağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi.

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 15:47 | Son Güncelleme : 23.04.2022 - 15:57

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