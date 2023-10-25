Hayatındaki 3 kadını da öldürdü: 20 yıl arayla 3 cinayet
Daha önce iki eşini de öldürüp yargılandıktan sonra Covid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen Necati Akpınar, birlikte yaşadığı kadının da katili olmuştu. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve 20 yıl arayla 3 cinayet işleyen Akpınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede son öldürülen kadının otopsi raporuna yer verildi. Raporda, kadının acı çekerek öldürüldüğü vurgulandı.
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