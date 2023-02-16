Hayatlarını kurtaran hemşirenin adını bebeğine verdi
Malatya'da depremzede hemşire Nevin Karakaya, ailesiyle kaldığı ve gönüllü çalıştığı kampta, doğum sancıları başlayan 26 taşındaki Emenil Halil ile karnındaki bebeğinin hayatını kurtardı. 25 yaşındaki hemşire, doğum sancısı çeken genç kadının yanına gittiğinde doğumun başladığını gördü ve hemen 112'yi arayarak annenin hastaneye kaldırılmasını sağladı. 5'inci çocuğunu kucağına alan Suriyeli anne kızına, hayatlarını kurtaran Nevin hemşirenin adını verdi.
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