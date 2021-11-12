Hayatlarının en güzel haberini yaptılar

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplarken dağda kaybolan Emine Aksoy’u 4 gün sonra sağ olarak bulan iki muhabir hayatlarının en güzel haberini yaptı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini zanneden ve hatta ölüm haberi anonsunu çeken gazeteciler, Aksoy’un bir anda doğrulmasıyla büyük sevinç yaşadı. Düşme sonucu kolu kırılan ve yüzünde zedelenmeler oluşan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
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