Haydarpaşa Garı’nın altında 2. Dünya Savaşı sığınağı bulundu
İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Garı’nda peronlar kaldırıldı, altından tarih çıktı. 300 dönümlük alanda Roma dönemine ait kilise ve mezarlardan sonra 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış askeri sığınak da bulundu. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Önder Gündoğdu-Bahattin Demir)
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