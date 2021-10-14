Haydarpaşa Garı’nın altında 2. Dünya Savaşı sığınağı bulundu

İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Garı’nda peronlar kaldırıldı, altından tarih çıktı. 300 dönümlük alanda Roma dönemine ait kilise ve mezarlardan sonra 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış askeri sığınak da bulundu. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Önder Gündoğdu-Bahattin Demir)

Haberler - NTV 14.10.2021 - 09:32 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 09:41

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