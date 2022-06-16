Haydarpaşa'daki restorasyonda sona doğru

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı 2010 yılında çıkan yangında zarar görmüştü. O zamandan bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında önemli bir mesafe katedildi. Tarihi bekleme salonundaki çalışmalar neredeyse bitirildi. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu Haydarpaşa Garı'ndan son durumu aktardı.

Haberler - NTV 16.06.2022 - 13:47 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 14:26

TÜRKİYE HABERLERİ