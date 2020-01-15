Haydarpaşa'nın rayları altındaki tarih

İstanbul Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazı çalışmaları, yaklaşık iki yıldır sürüyor. Helenistik ve klasik döneme ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda şimdiye kadar küçük heykeller ve binlerce tarihi para bulundu. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu yayın konuğu İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile birlikte canlı yayında kazı alanında ve son gelişmeleri aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER