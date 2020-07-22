Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı
Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan pazardan firar eden kurbanlık tosun karayolunda hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler hayvanı 10 km kovaladıktan sonra yakaladı.
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İHA 22.07.2020 - 07:05| Son Güncelleme : 22.07.2020 - 08:18
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