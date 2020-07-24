Hayvanlara şiddet cezasız kalıyor

Hayvanlara karşı şiddet de ne yazık ki, değişmeyen gündem maddelerinden. Hatay'da köpeği bıçaklayan zanlı serbest kalınca, hayvanı öldürdü. Ankara'da ise cinsel saldırıya uğrayan köpek hayatını kaybetti. Peki hayvanlara koruyacak yeni yasada durum ne? NTV ekibinden Yağız Şenkal, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl ile konuştu.

NTV Haber 24.07.2020 - 09:45 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 09:47

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER