Hayvansevere sopalı tehdit

Konya'da sokak köpeklerini besleyen hayvansever bir kişi tarafından tehdit edildi. Elinde sopa olan kişi, hayvansevere hakaret edip, "Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim" diyerek tehdit etti.
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NTV 07.07.2021 - 17:05| Son Güncelleme : 07.07.2021 - 17:29
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