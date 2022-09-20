Hayvanseverler anneleri ölen 6 yavruya yuva arıyor
İstanbul Beylikdüzü’nde bir kamyon sürücüsü yeni doğum yapmış bir sokak köpeğini ezip kaçtı. Kaza sonrasında kamyon şoförü arkasına bile bakmadan giderken hayvenseverler ağır yaralanan köpeği veterinere götürdü. Ancak hayvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Onu besleyen hayvanseverler şimdi annesiz kalan 6 yavruya yuva arıyor.
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DHA 20.09.2022 - 12:43| Son Güncelleme : 20.09.2022 - 13:03
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