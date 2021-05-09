Hayvanseverleri dolandırdılar: Sosyal medya hesabından para topladılar

Dolandırıcıların hedefinde bu kez hayvanseverler vardı. İki tanınmış hayvan hakları savunucusunun sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, mesajlar atarak hayvanseverlerden para topladı. Hesabı çalınan, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Bşk. avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, yapılanın nitelikli dolandırıcılık olduğunu, cezasının da 15 buçuk yıla kadar hapis olduğunu söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan hayvanseverler dolandırıcıların bir an önce bulunmasını istiyor.

NTV 09.05.2021 - 17:09 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 17:17

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