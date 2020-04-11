Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çitfçilere destek olan yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında, hazineye ait atıl tarım arazileri ekim yapılmak üzere ücretsiz olarak çiftçilere verilecek. İşte ayrıntılar...
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NTV 11.04.2020 - 09:54| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 10:18
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