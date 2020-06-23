Haziranda halkın yüzde 83'ü dışarı çıktı, ev ziyaretleri de başladı

Salgın sonrası normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte vatandaşların da alışkanlıkları normale dönüyor. Nisan ayında dışarı çıkanların oranı yüzde 60 iken, geçen hafta bu oran yüzde 80'i aştı. Görünen o ki, ev ziyaretleri de başladı.

NTV 23.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 09:36

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