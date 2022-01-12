HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te

PKK’lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Meclis’e gönderildi. Ayrıntıları ve sürecin nasıl işleyeceğini NTV Muhabiri Özgür Akbaş aktardı.

Haberler - NTV 12.01.2022 - 12:19 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:24

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