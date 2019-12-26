HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu (O anlar kamerada)
Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine katılan anne Hüsniye Kaya, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, canlı yayında o anları anlattı.
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