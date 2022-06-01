Hem çarptı hem kaçtı: Ölümden dönen motosikletli dayak yemekten kurtuldu

İstanbul Bakırköy'de otomobil yanında seyreden motosiklete çarptı. Düşmekten şans eseri kurtulan motosikletin sürücüsü, çarpan otomobili bir süre takip etti. Otomobilin sürücüsüne öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberler - DHA 01.06.2022 - 07:17 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 07:22

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