Hem dayak yedi hem de bıçaklandı

İstanbul Beşiktaş'ta telefonu ve parası gasbedilen kişi, gaspçıların peşinden gidince bıçaklandı. Yaralı kişi, saldırganın bacağına sarılarak kaçmasını engelledi. Şüpheli Kadir E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Kadir E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasbedilen Khal Mohammad Azimi ise İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi.

Haberler - NTV 09.02.2022 - 15:21 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 15:34

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