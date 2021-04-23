Hem dolandırıldı hem hapis yattı

Dolandırıcılar, bir öğretmeni arayıp kendilerini bankacı olarak tanıttı. Kredi puanını yükseltmek için hesabına para giriş-çıkışı yapacaklarını söylediler. Sonra da tüm parayla kayıplara karıştılar. Ancak parayı gönderen kişiler, yine zanlıların kandırdığı başka mağdurlardı. Bu yüzden öğretmen suçlu gibi göründü. Hem 1 yıl hapis yattı hem de mesleğinden oldu.

NTV 23.04.2021 - 16:18 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 16:30

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