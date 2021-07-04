Hem uyardı hem kaydetti: Üst geçidi kullanmayan kadına otomobil çarptı
İstanbul Büyükçekmece’de 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmak yerine otoyoldan karşıya geçmek isteyen hemşireye otomobil çarptı. Kaza anı arkadaşını üst geçidi kullanması konusunda uyaran arkadaşı tarafından kaydedildi.
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NTV Haber 04.07.2021 - 12:01| Son Güncelleme : 04.07.2021 - 12:21
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