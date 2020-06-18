Henüz 10 günlük olan Rüzgar bebek, karaciğeri dışarıda doğdu
Anne karnında, henüz 14 haftalıkken karaciğerinin dışarıda olduğu fark edildi. Bu, birçok soruna yol açabilirdi. Ama her şey yolunda gözüküyordu. Rüzgar bebek, karaciğeri dışarıda doğdu ve ameliyatla sağlığına kavuştu. Annesi onu, doğduktan 10 gün sonra kucağına alabildi. (Haber: Melike Şahin Kamera: Oktay Taşkın, NTV Haber)
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NTV 18.06.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 16:50
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