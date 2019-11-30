Her 100 üniversite öğrencisinden 60'ında uyku düzeni yok
"Üniversite öğrencilerinin çoğunluğunda düzenli uyku yok", "Spora da zaman ayırmıyorlar..." Bu tespitler, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği Gençlik, Ruh Sağlığı Çalıştayı'nın raporundan. Araştırmaya 33 ildeki 68 üniversiteden 21 bin 156 öğrenci katıldı. Öğrencilerin 12 bin 700'ü düzensiz uyuduğunu belirtti. Peki uzmanlar bu duruma ne diyor? İşte yanıtı... (Haber: Osman Terkan Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
30.11.2019 - 14:09| Son Güncelleme : 30.11.2019 - 14:20
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