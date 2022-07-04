Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı
Denizli’de istifa ettiği iş yerine geri dönme talebi kabul edilmeyen bir çalışan, patronuna akılalmaz bir tuzak kurdu. Hamile eşiyle beraber her sabah dükkana boş valizle gelen Mert A., 2,5 ay boyunca 200 bin liralık kıyafet çaldı. Soyulduğunu gelen bir telefonla anlayan Hasan Manas ‘‘Ev taşıyoruz, dinlebilir miyiz? yalanıyla her sabah geldiler. Sonra bir arkadaşım aradı, ürünlerimin piyasada yarı fiyatına satıldığını söyledi. Şok oldum tabii’’ dedi. Manas’ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli çifti gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Mert A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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