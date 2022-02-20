‘‘Her şeyimiz yandı. Sağ kaldığımıza seviniyoruz’’
Yunanistan’dan İtalya’ya giderken yanan feribottan kurtarılan 23 Türk vatandaşı yurda getirildi. İpsala Sınır Kapısı’ndan giriş yapan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Kayıp 12 kişiden biri olan Mehmet Çakır’dansa hala haber yok.
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