Her yıl pembeye dönen Küçük Göl, bu sene kahverengi oldu
Konya’da önceki yıllarda artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye dönen Küçük Göl, bu kez kahverengi oldu. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, göldeki azot-fosfor miktarının yükselmesi ve suyun sıcaklığındaki değişikliklerle mikroorganizmalarda artış yaşandığını söyledi. Akköz, bu çoğalmanın da renkte değişiklik meydana getirdiğini belirtti.
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