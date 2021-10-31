Herkes çalışan sandı: El arabasına yükleyip çaldı

İzmir’in Konak ilçesinde bir işhanındaki beyaz eşya tamir dükkanı üst üste dört kez soyuldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen dükkan sahibi Ali Rıza Uygur, aynı kişinin el arabasıyla gelerek beyaz eşyaları götürdüğünü gördü. Zararının 50-60 bin lira olduğunu anlatan 65 yaşındaki Uygur ‘‘15-20 gün aralıklarla 4 kez geliyor. Etraftaki esnaf da çalışan zannetmiş olacak ki yanlarından geçerken kimse ses çıkarmamış. Bir an önce yakalanıp ceza almasını istiyoruz’’ dedi.
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