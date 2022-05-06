Herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Ataşehir’de bir parkta, herkesin gözü önünde kadın cinayeti işlendi. Tuncay Kılıç, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Sema Kılıç’ı parkta bıçaklayarak öldürdü. Olayı görenler koşup Kılıç’ı durdurmaya çalıştı ama bıçaklı eş onlara da saldırdı. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmaya çalışan saldırganı çevredekiler yakalayarak polise teslim etti.
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DHA 06.05.2022 - 17:17| Son Güncelleme : 06.05.2022 - 17:26
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