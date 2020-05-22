Hayat Ev Sığar (HES) kodlu seyahat dönemi başlıyor

Şehirlerarası yolculuk yeni döneme uygun önlemlerle yakında başlıyor. O tedbirlerden biri "HES kodu" almak olacak. HES, adını Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat eve sığar" adlı uygulamasının baş haflerinden alıyor. Seyahat edecek kişiler bu uygulamadan ya da kısa mesaj servisiyle seyahat kodu almak zorunda, risk taşıyıp taşımadıkları bu kod sayesinde anlaşılacak.

NTV 22.05.2020 - 08:37 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 10:38

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER