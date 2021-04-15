HES kodu ‘temaslı’ çıkan sağlık görevlisi polislerle tartıştı (Bankadan çıkarıldı)
Aydın’da sağlık görevlisi olarak çalışan bir kadın, bankada HES kodu ‘temaslı’ çıkınca polis çağrıldı. Eşinin evde pozitif olduğunu, birkaç ödeme için bankaya geldiğini anlatan kadın, eve dönmek için polislerle uzun süre tartıştı. Sağlık görevlisi kadın, filyasyon ekibinin aracıyla götürüldü.
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ntv.com.tr 15.04.2021 - 14:22| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 14:46
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