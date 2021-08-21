Heybeliada'daki orman yangınına havadan müdahale ediliyor

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ada halkı da, insan zinciri oluşturarak ellerinde pet şişelerle söndürme çalışmalarına destek veriyor. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

NTV 21.08.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 14:32

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