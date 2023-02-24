Heyelan açıklaması yaparken heyelana yakalandı

Artvin’de baraj personelini taşıyan bir servis minibüsü büyük tehlike atlattı. Yamaçtan kopan dev kayaların isabet ettiği araçta 4 kişi yaralandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da bölgede meydana gelen heyelanlara ilişkin açıklama yaparken, bir kez daha toprak kaydı. Vali Doruk, "Benzer şeyleri her yıl yaşıyorduk ama bu yıl kıyas edilemeyecek boyutta heyelanlar, kaya kopmaları oluyor" dedi. Doruk, bölgede inceleme yapmak üzere teknik ekiplerin Artvin'e gelerek çalışma yürüteceğini ifade etti.
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