Heyelanda zemin katı yıkılan eve odunlu önlem

Doğu Karadeniz’de iki gündür etkili olan sağanak yağış, Rize’de heyelana yol açtı. Çayeli ilçesinde iki katlı bir evin zemin katı kısmen yıkıldı ve salon toprakla doldu. Evinin çökmemesi için odun ve demirle önlem almaya çalışan Eyüp Suiçmez ‘‘Sabah bir kez daha çökme oldu. Girişteki kolon kırılınca böyle önlem aldık. Üst kattaki eşyaları ev yıkılmadan almaya çalışıyoruz’’ dedi.
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ntv.com.tr 05.10.2021 - 15:16| Son Güncelleme : 05.10.2021 - 15:30
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