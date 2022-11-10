‘‘Heykel askerler’’ Ata’ya saygı nöbetinde

Bugün Anıtkabir’de 6 noktada, özel olarak seçilen askerler saygı nöbeti tutuyor. 6 askerden oluşan mangalar, her iki saatte bir nöbet değişimi gerçekleştiriyor. Nöbet değişimi sırasında uygulanan merasim, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Yasin Güngör)

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