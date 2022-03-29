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Heykellerin başlarını kırıp denize attı

İzmir’in Dikili ilçesindeki 75'inci Yıl Parkı’ndaki çocuk heykellerinin başları kırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, dört çocuk heykelinin başlarını tekmeyle kırıp denize attığı belirlenen ve kimliği tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çocuk heykellerine daha önce de iki kez saldırıda bulunulmuştu.

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 12:51 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 13:00

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