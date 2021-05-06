Hıdırellez'i sokakta kutlayan kalabalığı polis dağıttı
Bursa'da Hıdırellez kutlaması için sokakta toplanan kalabalık grubu polis dağıttı. Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde toplananlar maske ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Mahalleye gelen polis anonslarla kalabalığı dağıttı.
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ntv.com.tr 06.05.2021 - 10:18| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 10:25
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