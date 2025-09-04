Hilal'in katilinin kampüse giriş görüntüleri

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in silahla vurarak öldüren ve intihar eden 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne giriş görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı öğrenildi.
