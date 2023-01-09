Hipodromda temizlik görevlisine tokatlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi, at yarışlarını izlemeye gelen bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. Yarışların ardından temizliğe başladığını anlatan İrfan Güneç, ''Temizlik yapıyorduk ve başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Sonra yanıma gelip tokat attı'' dedi. 2 çocuk babası Güneç, kendisine tokat atan Melih D.'den şikayetçi oldu.
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