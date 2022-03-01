Hırsız asansör firmasının çalışanı çıktı

İstanbul Maltepe’de yüksek katlı binalardaki asansörlerin anakartlarını çalan bir hırsız yüzlerce apartman sakinini mağdur etti. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis, asansörlere dadanan hırsızı yakalamayı başardı. Şüphelinin bir asansör firmasında çalıştığı ortaya çıktı. (Haber:Osman Terkan)

Haberler - NTV 01.03.2022 - 16:30 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 16:41

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