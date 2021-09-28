Hırsız dükkanın kapısına tuvaletini yaptı

İstanbul Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkanın kapısına tuvaletini yaptı. Dükkandan içeriye girip kasadan para da çalan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.
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NTV 28.09.2021 - 10:10| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 10:17
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