Hırsız eve girmeye çalışırken ev sahibi koridordaydı
Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir evin kapısını açmak isterken ev sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülenen hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı. Sesi duyup koridora giden ev sahibi, hem hırsızı kapı deliğinden görüntüledih, hem de kapıyı bir apartla açmaya çalıştığı anları kaydetti. Yanında bir çocuk olduğu belirlenen P.A.'nın evlerin zillerini yardım toplama bahanesiyle çaldığı ve açan olmayınca da apartla kapıyı açıp hırsızlık yaptığı belirlendi. Zanlı kadın tutuklandı.
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