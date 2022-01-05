Hırsıza kapıyı böyle açtılar

Osmaniye’de bir hırsız, apartmandan çıkmaya çalışırken kapıda iki kişiyle karşılaştı. Önce hırsız iki görevliye kapıyı açtı, ardından da görevliler apartman sakini sandıkları hırsızın rahatça çıkması için kapıyı açık tuttular. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi üzerine yakalanan hırsız tutuklandı. Onun 29, birlikte hırsızlık yaptığı arkadaşının da 15 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
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