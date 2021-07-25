Hırsıza meydan dayağı

İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kadın, bağırınca hırsızın peşine düşen mahalleli çok geçmeden hırsızı yakaladı. Yakalanan hırsıza, mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı.

NTV 25.07.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 10:22

DİĞER VİDEOLAR